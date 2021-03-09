В феврале 2021 средневзвешенная цена электроэнергии по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 10,58% и составляет 1 637,98 грн/МВт.ч (без НДС).

Об этом сообщается на сайте ГП “Оператор рынка” со ссылкой на отчет о результатах торгов на рынке “на сутки вперед” и внутрисуточном рынке за февраль 2021 года.

По сравнению с февралем 2020 средневзвешенная цена выросла на 28,83%.

ОЭС Украины: средневзвешенная цена купли-продажи электроэнергии на РДН есть на 11,63% выше февральскую цену и составляет 1 632,56 грн/МВт.ч (без НДС).

Бурштынский энергоостров: средневзвешенная цена составляет 1 688,13 грн/МВт.ч (без НДС), что 1,76% больше цены в прошлом месяце.

На внутрисуточном рынке (ВГС) средневзвешенная цена купли-продажи электрической энергии в феврале 2021 составляет 1 756,54 грн/МВт.ч (без НДС). Это на 18,12% выше цены прошлого месяца, и на 56,1% выше, чем цена электроэнергии на ВГС за февраль 2020 года.

ОЭС Украины: средневзвешенная цена акцептованного на ВГС электроэнергии увеличилась на 18,2% и составляет 1 756,16 грн/МВт.ч (без НДС). Торговая зона “Остров Бурштынской ТЭС”: средневзвешенная цена уменьшилась на 1,88% и составляет 1 821,7 грн/МВт.ч (без НДС).

Общий объем купли-продажи электрической энергии на рынке “на сутки вперед” и внутришньодобовому рынке в феврале 2021 составил 3 352,726 ГВт.час.

Это на 3,06% больше, чем в январе 2021 года.