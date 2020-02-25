Об этом сообщает Комитет избирателей Украины.

Отмечается, что показатели посещения Рады в феврале снизились по сравнению с другими месяцами.

В частности, всего в течение февраля состоялось 13 пленарных заседаний Парламента. При этом все заседания Рады за месяц посетили только 178 народных депутатов, то есть, меньше половины. Для сравнения: в декабре 2019 года все заседания – посетили 240 народных депутатов, в ноябре – 299 депутатов.

Отмечается, что среди фракций Верховной Рады самые высокие показатели посещения у депутатов “Слуги народа”, “Голоса” и “Европейской солидарности”. В среднем на заседаниях Рады присутствовали 75 % депутатов “Слуги народа”, 67 % депутатов “Голоса” и 62 % – “ЕС”. Самые низкие результаты у “Оппозиционный платформы – За життя” – 57 % и ВО “Батькивщина” – 55 %.

“В начале февраля Парламент перешел к рассмотрению изменений в Земельный кодекс. В частности, к голосованию в сессионном зале поправок народных депутатов. Традиционно это та процедура, которая не привлекает особого внимания парламентариев. Большинство поправок депутатами не учитываются, а их рассмотрение является скорее формальным, чем реальным механизмом повлиять на текст законопроекта. Вероятно, именно это и стало причиной снижения активности депутатов в феврале”, – пояснил глава КИУ Алексей Кошель.