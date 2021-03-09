Злоумышленники, попавшие в тюрьму за домашнее насилие, получат по окончании тюремного срока GPS-устройства для отслеживания. Такой пилотный проект запустили в Лондоне (Великобритания).

Об этом сообщает The Guardian.

Специальные устройства будут установлены 200 лицам, совершившим преступления, связанные с домашним насилие, в том числе преследования, физическое и сексуальное насилие.

Пилотный проект запустила мэрия Лондона в сотрудничестве со службами пробации после консультаций с инициативой “Насилие против женщин и девушек”.

“В Лондоне мы ввели использование GPS-меток для преступников, совершивших преступления с использованием холодного оружия, и показали, что это может помочь предотвратить повторные преступления, снизить насилие и защитить жертв”, – заявил мэр Лондона Садик Хан.

По его словам, использование меток для этой категории злоумышленников поможет предотвратить повторное насилию, защитит жертв и отправит полиции сигнал о совершении нового преступления.

Кэти Нэш, руководитель отдела общественной охраны Национальной службы пробации, заявила, что пилотный проект позволит использовать технологии для совершенствования управления рисками, возникающими для прошлых, нынешних и будущих партнеров и детей заключенных.