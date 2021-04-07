В Лондоне полиция задержала семь человек из группы Extinction Rebellio ("Восстание против вымирания") после того, как активисты разбили окна в штаб-квартире банка Barclays. Это был акт протеста против роли финансового сектора в изменении климата.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Активисты разбили окна молотками, а затем наклеили на фасаде здания банка надпись “В случае чрезвычайной климатической ситуации – разбить окно”. Группа заявила, что эта акция была частью ее “Денежного восстания” против капиталистической системы.

По словам активистов, банк Barclays инвестирует в деятельность, которая непосредственно способствует возникновению климатической и экологической катастрофы.

“Extinction Rebellion имеют право на свою точку зрения на капитализм и изменение климата, но мы просим, ​​чтобы, выражая эту точку зрения, они не допускали поведения, которое включает преступный ущерб нашим объектам и ставит под угрозу безопасность людей”, – сказал представитель Barclays.

Группа заявляет, что хочет спровоцировать более широкое восстание против политических, экономических и социальных структур современного мира, чтобы предотвратить худшие сценарии разрушения, описанные учеными, изучающими изменение климата.

“Вам может не понравиться наша сегодняшняя акция, но я прошу вас сравнить трещину в окне с финансированием пожаров и затопления домов”, – сказала активистка Софи Коуэн.

Сообщается, что в результате инцидента были задержаны семь человек.

Действия против Barclays в деловом районе Канэри-Уорф были предприняты после того, как на прошлой неделе активисты брызнули черной краской на фасад Банка Англии в историческом финансовом центре Лондона.