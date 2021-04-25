У Лондоні (Велика Британія) кілька тисяч COVID-дисидентів пройшли маршем центром міста, попри обмеження на масові зібрання під час епідемії коронавірусу.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Організатори назвали акцію: “Об’єднуємося заради свободи”.

Протестувальники вважають обмеження COVID-19 порушенням їх прав людини. Вони виступають проти вакцинації, носіння масок і “паспортів здоров’я”.

За повідомленнями ЗМІ, на протести вийшло близько 10 000 осіб, хоча столична поліція не підтвердила агентству цю цифру.

Протестувальники скандували “Свобода” і “Зніми маску”, а деякі несли плакати з гаслами: “Ні паспортам вакцинації” і “Локдаун вбиває”.

Представник столичної поліції сказав Reuters, що йому нічого не відомо про затримання.

Згідно з нинішніми обмеженнями у Великій Британії дозволяється збиратися просто неба не більше 30 осіб.

Нагадаємо, 12 квітня в Англії вперше з січня послабили обмеження. Зокрема, відкрилися непродовольчі магазини, перукарні, тренажерні зали та паби.