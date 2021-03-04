В Лондоне на вокзале Euston на 2,5 часа пришлось задержать скоростной поезд в Манчестер из-за кошки на крыше вагона.

Об этом сообщает BBC.

Кошку на крыше скоростного поезда Avanti West Coast заметили примерно за полчаса до отправления. Сотрудники вокзала пытались снять животное, но оно упорно продолжало сидеть на вагоне. В целом на “уговоры” ушло 2,5 часа. Пассажиров при этом перевели в запасной состав.

Кроме опасности падения с движущегося поезда (он развивает скорость до 200 километров в час), кошке грозил удар током, ведь поезда питаются от высоковольтных линий.

Джо Хендри, менеджер станции Network Rail в Юстон, сказал: “К счастью, любопытство не убило эту кошку, и мы рады, что она не потратила ни одну из своих девяти жизней”.