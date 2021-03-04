Об этом сообщает BBC.
Кошку на крыше скоростного поезда Avanti West Coast заметили примерно за полчаса до отправления. Сотрудники вокзала пытались снять животное, но оно упорно продолжало сидеть на вагоне. В целом на “уговоры” ушло 2,5 часа. Пассажиров при этом перевели в запасной состав.
Кроме опасности падения с движущегося поезда (он развивает скорость до 200 километров в час), кошке грозил удар током, ведь поезда питаются от высоковольтных линий.
Джо Хендри, менеджер станции Network Rail в Юстон, сказал: “К счастью, любопытство не убило эту кошку, и мы рады, что она не потратила ни одну из своих девяти жизней”.
- Ранее сообщалось, что более 20 поездов были задержаны возле Фулдатала в Германии из-за лебедя, который “скорбел” на железнодорожных путях после гибели своего спутника.