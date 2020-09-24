В Лондоне проведут первое в мире тестирование вакцины от коронавируса COVID-19 на пациентах, которых специально инфицируют.

Об этом сообщает Financial Times.

Цель тестирования – оценить эффективность экспериментальной вакцины.

Исследование стартует в январе при финансовой поддержке британского правительства.

Волонтерам сделают прививку, и примерно через месяц они получат контрольную дозу Sars-Cov-2, вируса, вызывающего коронавирус COVID -19, в контролируемых условиях.

В целом, в тестировании собираются поучаствовать около 2 тысяч волонтеров. Они записались для участия в исследовании через американскую правозащитную организацию 1Day Sooner, которая собрала около 37 тысяч добровольцев по всему миру.

На базе какой больницы или лаборатории будет проведен эксперимент – еще неизвестно.

“Когда мы сталкиваемся с беспрецедентной глобальной угрозой COVID, этическим императивом является проведение хорошо контролируемых исследований заражения, чтобы помочь разработать вакцину, а затем определить лучшие вакцины”, – сказал профессор Доминик Уилкинсон, профессор медицинской этики Оксфордского университета, является одним из нескольких выдающихся специалистов по этике в Великобритании.