В субботу, 26 сентября, в центре Лондона (Великобритания) произошли столкновения между полицией и участниками акции протеста против коронавирусных ограничений.

Об этом сообщает британское агентство ВВС.

Тысячи участников акции собрались на Трафальгарской площади. Они держали транспаранты с лозунгами “Мы не даем согласия” и “COVID 1984”, а также скандировали “Свобода!” На некоторых плакатах можно было заметить лозунги против обязательных прививок, масочного режима и ограничений гражданских свобод.

Некоторые демонстранты заявляли в комментарии СМИ, что, по их мнению, пандемия была обманом, созданным правительствами для контроля над людьми, информирует агентство Reuters.

Через некоторое время правоохранители прервали акцию, поскольку ее участники не соблюдали социальную дистанцию и другие ограничительные меры (в частности, мало кто был в защитных масках).

Демонстранты начали забрасывать полицию бутылками и скандировали: “Выбери свою сторону”.

Полицейские, в свою очередь, пустили в ход дубинки.

В результате по меньшей мере трое протестующих и девять офицеров были ранены, а 16 человек арестованы.

“Когда толпа на Трафальгарской площади начала увеличиваться, люди уже не могли сохранять социальное дистанцирование и обеспечивать безопасность друг друга. А со стороны организаторов не было предпринято никаких усилий по взаимодействию с толпой и защите собирающихся от передачи вируса”, – подчеркнули в лондонской полиции, которую цитирует агентство АР.

Действия протестующих осудил мэр Лондона Садик Хан. Он отметил, что “жертвы лондонцев” в борьбе с вирусом не могут быть “сведены на нет эгоистичным поведением небольшого количества людей”.

Как известно, в Великобритании запрещено собираться группами в количестве более чем шесть человек. Однако проведение протестных акций является исключением при условии, если участники соблюдают нормы социального дистанцирования.

На этой неделе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ужесточил карантинные ограничения из-за ухудшения ситуации с коронавирусом COVID-19.

Так, он призвал жителей работать по возможности из дома. Кроме того, Джонсон распорядился закрывать все пабы, бары, рестораны и другие подобные заведения в 22:00. Было решено расширить список мест, где необходимо носить маски.