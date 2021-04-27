У Лондоні між десятими поверхами двох висоток встановили унікальний прозорий басейн.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Sky Pool — це 25-метровий прозорий басейн, розташований між 10-ми поверхами двох житлових хмарочосів в районі Nine Elms на південному заході Лондона.Його відкриють 19 травня, але скористатися ним зможуть лише щасливі жителі комплексу.

Басейн виготовлено в Колорадо, він проїхав 5000 миль до свого нового будинку. Його глибина становить 3 метри, а вага води — близько 375 тонн. Басейн пройшов всебічні випробування на міцність на заводі Reynolds, перш ніж вирушити до Великобританії.