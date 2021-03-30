Об этом, в частности, сообщают британское агентство ВВС, издание The Telegraph, телеканал Sky News.

По данным Агентства общественного здравоохранения Англии (PHE) за 28 марта, в столице не зафиксировали смерть ни одного пациента, у которого бы за 28 или менее дней до этого подтвердили коронавирус.

Как отмечает Sky News, впервые с февраля в Лондоне не сообщалось о смертях от COVID-19. В последний раз в городе сообщали о нулевых случаях смертности 27 февраля, до этого в ноябре.

Как отмечает телеканал CNN, данные о смертности от COVID-19, как правило, ниже в понедельник из-за задержки с передачей данных за выходные. В PHE заявили, что получат окончательные отчеты по смертности 28 марта в течение нескольких дней, информирует Sky News.

Перед этим нулевая смертность от COVID-19 в Лондоне была официально подтверждена по состоянию на 14 сентября прошлого года.

Во время вспышки в январе этого года в Лондоне регистрировалось более 200 смертей в день, связанных с коронавирусом.

На прошлой неделе общее количество смертей от COVID в британской столице составляло 14 случаев (по сравнению с 24 смертельными случаями неделей ранее).

На Лондон приходится около 12% всех смертей среди людей с COVID-19 в Великобритании. В прошлом году столица была эпицентром первой волны COVID-19.

Так, в апреле 2020 года, на пике первой волны эпидемии, в городе ежедневно регистрировали около 230 смертей от осложнений COVID-19.

Всего с начала эпидемии в Лондоне положительный тест на коронавирус получили 708 тысяч человек, из них 15 тысяч умерли в пределах 28 дней после этого. Если же учитывать упоминание коронавируса как причины смерти человека в свидетельстве о смерти, таких в Лондоне около 18 тысяч.

Количество смертей, связанных с COVID-19, постепенно уменьшается в последние недели. Это происходит на фоне массовой вакцинации: почти 30 млн людей в Великобритании получили первую дозу вакцины от коронавируса. Это около 57% взрослого населения.

В воскресенье количество новых ежедневных случаев заболевания COVID-19 в Великобритании составило 3768 (это самый низкий показатель с середины сентября).

Стоит отметить, что с 29 марта в стране начался второй этап ослабления карантина.

Так, в Англии с 29 марта возобновили работу открытые спортивные площадки, теннисные корты и поля для гольфа. Также могут возобновиться организованные занятия спортом на открытом воздухе.

А группы из шести человек (или двух домохозяйств) теперь могут встречаться как в парках, так и на частных территориях.

Также разрешается проведение свадеб, на которых будут присутствовать до 6 человек.

Однако премьер-министр страны Борис Джонсон призвал к осторожности, заявив, что случаи заболевания в Европе участились, и там распространяются новые штаммы коронавируса.

Несмотря на ослабление карантина, многие предприятия остаются закрытыми, людей все еще поощряют работать дома, когда это возможно, а поездки за границу не рекомендованы.

Уэльс, Шотландия и Северная Ирландия сами определяют карантинные меры, но координируют действия с правительством в Лондоне.

Следующий этап ослабления карантина должен состояться не ранее 12 апреля.

Между тем в других странах Европы уровень заболеваемости коронавирусом растет на фоне третьей волны пандемии, информирует CNN. Например, в Германии канцлер Ангела Меркель предположила, что в стране могут потребоваться дополнительные ограничительные меры, чтобы остановить распространение COVID-19.

Сложная ситуация и во Франции, где растет количество пациентов в реанимации. В Париже врачи предупредили, что больницы сталкиваются с перезагруженностью, и может возникнуть необходимость в “медицинской сортировке” пациентов (в ближайшие две недели).

  • Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что стремительной кампании по вакцинации, в рамках которой вакцины от коронавируса получили миллионы британцев, способствовали “жадность” и “капитализм”.