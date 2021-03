Об этом, в частности, сообщают британское агентство ВВС, издание The Telegraph, телеканал Sky News.

По данным Агентства общественного здравоохранения Англии (PHE) за 28 марта, в столице не зафиксировали смерть ни одного пациента, у которого бы за 28 или менее дней до этого подтвердили коронавирус.

Как отмечает телеканал CNN, данные о смертности от COVID-19, как правило, ниже в понедельник из-за задержки с передачей данных за выходные. В PHE заявили, что получат окончательные отчеты по смертности 28 марта в течение нескольких дней, информирует Sky News.

Перед этим нулевая смертность от COVID-19 в Лондоне была официально подтверждена по состоянию на 14 сентября прошлого года.

Во время вспышки в январе этого года в Лондоне регистрировалось более 200 смертей в день, связанных с коронавирусом.

На прошлой неделе общее количество смертей от COVID в британской столице составляло 14 случаев (по сравнению с 24 смертельными случаями неделей ранее).

Так, в апреле 2020 года, на пике первой волны эпидемии, в городе ежедневно регистрировали около 230 смертей от осложнений COVID-19.

Всего с начала эпидемии в Лондоне положительный тест на коронавирус получили 708 тысяч человек, из них 15 тысяч умерли в пределах 28 дней после этого. Если же учитывать упоминание коронавируса как причины смерти человека в свидетельстве о смерти, таких в Лондоне около 18 тысяч.

В воскресенье количество новых ежедневных случаев заболевания COVID-19 в Великобритании составило 3768 (это самый низкий показатель с середины сентября).

Стоит отметить, что с 29 марта в стране начался второй этап ослабления карантина.

Так, в Англии с 29 марта возобновили работу открытые спортивные площадки, теннисные корты и поля для гольфа. Также могут возобновиться организованные занятия спортом на открытом воздухе.

А группы из шести человек (или двух домохозяйств) теперь могут встречаться как в парках, так и на частных территориях.

Также разрешается проведение свадеб, на которых будут присутствовать до 6 человек.

Однако премьер-министр страны Борис Джонсон призвал к осторожности, заявив, что случаи заболевания в Европе участились, и там распространяются новые штаммы коронавируса.

Несмотря на ослабление карантина, многие предприятия остаются закрытыми, людей все еще поощряют работать дома, когда это возможно, а поездки за границу не рекомендованы.

Today marks the next stage of our roadmap to cautiously ease restrictions in England.

As vaccines are being rolled out it’s vital that we don’t overdo it and risk all the progress we’ve made.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) March 29, 2021