Лондонская школа Санта-Клаусов уже начала готовить своих стажеров к рождественским праздникам. Обучение проходит по новым правилам, которые ввели из-за эпидемии коронавируса.

Об этом пишет Reuters.

Лондонская развлекательная компания Ministry of Fun руководит “Школой Санта-Клаусов” уже 25 лет, и этот учебный год начался раньше, чем обычно, чтобы обучить стажеров работать в новых условиях.

Тренер и основатель организации Джеймс Ловелл отметил, что они внесли три ключевых изменения в работу.

В частности, они создали маску из красного бархата с белой меховой отделкой, такую же, как костюм Санты.

“Я думаю, что ребенку будет комфортно, потому что мы недооцениваем то, как все уже привыкли к маскам”, – добавил Ловелл.

Вторым нововведением является социальная дистанция. Теперь ребенок будет стоять в двух метрах от Санты. Но по словам тренера, это никоим образом не испортит магию момента.

Кроме того, в школе изобрели маленькие санки, на которые Санта будет класть подарки, а дети будут тянуть их к себе. Таким образом будет обеспечена бесконтактная передача подарка.

Ловелл также отметил, что в прошлом году у них было более 1000 заказов для Санта-Клаусов, а в этом году количество бронирований вдвое ниже обычного.

“Люди не совсем уверены в том, что они могут сделать. И я надеюсь, то, что мы делаем сегодня здесь, в школе Санта-Клаусов, показывает людям, на что они могут рассчитывать”, – добавил он.