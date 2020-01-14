В лондонском аэропорту Хитроу установили систему, которая предназначена для блокирования беспилотников, попадающих в его воздушное пространство.

Об этом пишет Bloomberg.

В частности, для обнаружения и идентификации дронов аэропорт использует продукт, произведенный французской компанией Thales SA. Детали контракта в компании не разглашают, однако известно, что Хитроу выбрал голографическую радиолокационную систему, разработанную английской компанией Aveillant Ltd., и приобретенной компанией Thales в 2017 году.

Отмечается, что нелегальные беспилотники являются растущей проблемой для аэропортов, коммунальных служб и заводов. В связи с этим такие компании, как Thales, стремились расширить свое производство, чтобы воспользоваться рыночными возможностями.