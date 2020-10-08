Известный музей Лондонский Тауэр введет аудиогид на украинском языке. Меморандум о старте первого на территории Великобритании украиноязычного аудиогида подписала первая леди Украины Елена Зеленская во время визита в страну.

Об этом первая леди сообщила на своей странице в Instagram.

Стороны договорились в дальнейшем распространять практику введения украиноязычных аудиогидов в музеях, а также королевских дворцах Великобритании.

“Для Украины и для меня лично аудиогиды на украинском – это не только про удобство и доступность. Это, прежде всего, о принятии Украины в мире, о ее голосе, который вскоре можно будет услышать и в Лондонском Тауэре. Искренне благодарна всем, кто поддержал мою инициативу и заложил фундамент для того, чтобы в одном из самых выдающихся и самых известных мест мира скоро зазвучал и украинский язык”, – написала Зеленская.