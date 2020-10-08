Об этом первая леди сообщила на своей странице в Instagram.
Стороны договорились в дальнейшем распространять практику введения украиноязычных аудиогидов в музеях, а также королевских дворцах Великобритании.
“Для Украины и для меня лично аудиогиды на украинском – это не только про удобство и доступность. Это, прежде всего, о принятии Украины в мире, о ее голосе, который вскоре можно будет услышать и в Лондонском Тауэре. Искренне благодарна всем, кто поддержал мою инициативу и заложил фундамент для того, чтобы в одном из самых выдающихся и самых известных мест мира скоро зазвучал и украинский язык”, – написала Зеленская.
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Майже всі музеї світу, крім мови оригіналу, зазвичай говорять англійською. А один з найвідоміших англійських музеїв – Лондонський Тауер – незабаром заговорить українською! Сьогодні підписали Меморандум з Адміністрацією історичних королівських палаців про створення першого у Великій Британії аудіогіда українською 🇬🇧🇺🇦
- В сентябре 2019 года во время официального визита четы Зеленских в США на Генассамблею ООН супруга президента инициировала проект по созданию украиноязычных аудиогидов в крупнейших музеях мира. Первая леди об этом заявила во время посещения Метрополитен-музея в Нью-Йорке.