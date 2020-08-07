Власти Лос-Анджелеса разрешили отключать электричество и водоснабжение в домах и коммерческих учреждениях, если там неоднократно проводились вечеринки без соблюдения норм социального дистанцирования в разгар эпидемии коронавируса.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Такое решение вступает в действие начиная с пятницы, 7 августа.

“Мы видели сообщения о некоторых крупных вечеринках и собраниях, которые грубо нарушали санитарные предписания. Эти домашние вечеринки превратились, по сути, в ночные клубы на наших холмах”, – отметил в комментарии журналистам мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти.

Он уточнил, что разрешил в вопиющих случаях отключать нарушителям электричество и воду.

Как сообщает американский телеканал CNN, если, начиная с этой пятницы, департамент полиции Лос-Анджелеса обнаружит, что в доме проходит большое собрание, он уведомит и попросит городской департамент водоснабжения и электроснабжения прекратить обслуживание этого объекта в течение следующих двух дней.

“Это решение не сосредоточено на небольших и обычных собраниях в домах людей. Оно сосредоточено на людях, решивших нарушать правила, что создает значительную общественную опасность и угрозу для всех нас”, – объяснил Эрик Гарсетти.

Как отмечает CNN, у более 530 тыс. человек в Калифорнии был диагностирован коронавирус, и более 9800 из них умерли. Около 40 % этих случаев были зарегистрированы в округе Лос-Анджелес и его окрестностях.

На фоне этих данных вечеринки стали настоящей проблемой для Лос-Анджелеса. Так, в понедельник вечером в особняке на Малхолланд-Драйв собралась большая вечеринка, насчитывавшая более сотни участников, которая закончилась перестрелкой. На этой вечеринке люди присутствовали без защитных масок и не соблюдали социальное дистанцирование.