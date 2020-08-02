Об этом сообщил советник городского мэра Игорь Полищук на своей странице в Facebook.

Он в частности сообщил, что уже завтра на внеочередную сессию горсовета будет вынесен проект решения о том, что вышеуказанный протокол Государственной комиссии ТЭБ и ЧС и соответствующее Постановление Кабмина являются такими, что не основываются на нормах Конституции Украины, а городской совет не будет вводить ограничения в связи с отнесением Луцка в “красную” зону.

Полищук добавил, что кроме того, проектом решения предусмотрено органам национальной полиции воздержаться от привлечения к ответственности субъектов хозяйствования, которые будут действовать, согласно указанному решению.

“Однако уже сегодня полиция предупреждает перевозчиков о том, чтобы не выходили завтра на рейс, потому что сразу начнут составлять протоколы и направлять их в суд для наложения штрафа, – сообщил Игорь Полищук.

То же самое происходит со всеми другими учреждениями, которые не могут работать в “красной” зоне, и даже с МАФами. Каждое заведение получает под расписку предупреждения о запрете работать завтра.

“Оперативность работы полиции и полнота выполнения этой задачи просто поражает. В случае прекращения курсирования общественного транспорта и закрытие огромного количества заведений десятки тысяч жителей города будут испытывать неудобства, не смогут доехать на работу, – убежден советник городского головы. – Тысячи жителей города снова останутся без работы и средств к существованию, предприятия и предприниматели понесут убытки, а местный бюджет – очередные недопоступления”.

“Считаем протокол Государственной комиссии ТЭБ и ЧС незаконным, ведь в соответствии со ст. 32 ЗУ “О защите населения от инфекционных болезней” ограничительные противоэпидемические мероприятия устанавливаются местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления по представлению соответствующего главного государственного санитарного врача”, – подытожил Полищук.