Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
“По состоянию на 11 июля открытого горения нет, продолжается пролив тлеющей древесины в пределах контролируемого периметра трех отдельных ячеек”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что над ликвидацией последствий пожара работают 536 спасателей, привлечено 106 единиц спецтехники.
- Как сообщалось ранее, в понедельник, 6 июля, вблизи села Осколоновка Новоайдарского района Луганской области возник масштабный лесной пожар. В дальнейшем огонь распространился на близлежащие села. Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тела 5 погибших. 9 человек, среди которых двое детей, госпитализировали.