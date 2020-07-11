По состоянию на 11 июля в Луганской области локализован пожар. Сейчас открытого огня в очагах вспышки нет.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

“По состоянию на 11 июля открытого горения нет, продолжается пролив тлеющей древесины в пределах контролируемого периметра трех отдельных ячеек”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что над ликвидацией последствий пожара работают 536 спасателей, привлечено 106 единиц спецтехники.