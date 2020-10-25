Мэр города Сватово (Луганская область) Евгений Рыбалко разбил камеру на одном из избирательных участков, так как ее установила его соперница на выборах.

Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА.

Рыбалко уверен, что камеру наблюдения на участке установила его соперница на выборах, Вита Слипец.

Мэр Сватово утверждает, что это была незаконно установленная стационарная камера. При этом, разбил он ее совершенно случайно.

“Я, когда выходил из избирательного участка, случайно задел ее, но она была, скорее всего, повреждена. Но нужно разобраться, что это за камера, и законно ли она была установлена”, – сказал Рыбалко.

Его конкурентка Слипец считает, что камеры Рыбалко украл и вынес. По ее словам, все установленные камеры – собственность наблюдателей.

“Это не понравилось кандидату на место мэра города, который забрал их, и я видела видео, как это происходило. Я уже подала заявление в полицию”, – сообщила Слипец.