Жители города Северодонецк (Луганская область) вышли на улицы, где аплодисментами встретили спасателей, боровшихся с масштабными пожарами.

Об этом написал депутат Северодонецкого городского совета Алексей Малеванец в Facebook.

“Спасибо нашим спасателям”, — написал политик.

Представители ГСЧС сражались с масштабными пожарами на протяжении недели.

Жители города кричали: “Спасибо!”. Овации не утихали около 10 минут.

Что известно о пожарах в Луганской области?

30 сентября сразу в трех районах возникли масштабные пожары, загорелась сухая трава и лесная подстилка. В течение 30 сентября на территории области было зафиксировано 146 пожаров в природных экосистемах.

Огонь в результате сложных погодных условий (ветер с ураганными порывами до 20 м/с, длительный засушливый период) быстро распространился на значительную территорию. По предварительным оценкам, огонь охватил около 9,3 га.

Жители Новоайдарского района области были эвакуированы. В связи с необходимостью эвакуации жителей поселков, пострадавших от пожаров, в Северодонецке приостановили учебный процесс.

По состоянию на утро 1 октября сообщалось, что в результате масштабных пожаров в Луганской области погибли 5 человек. По состоянию на вечер 1 октября стало известно, что в результате пожаров в Луганской области погибли 11 человек. Еще 17 человек госпитализированы.

В штабе Операции Объединенных сил заявили, что пожары возникли в результате обстрелов российско-оккупационных войск с применением трассирующих пуль.

“Почти тысяча человек эвакуированы из эпицентров пожаров, произошедших вследствие умышленных вооруженных провокаций со стороны российско-оккупационных войск. Вчера, 30 сентября, противник, применив трассирующие пули, совершил поджог сухой травы на различных участках местности на Луганщине”, — отмечалось в заявлении штаба.