Сегодня, 24 декабря, более 80 тысяч жителей Лисичанска, Приволья и Новодружеска (Луганская область) остались без водоснабжения.

Об этом сообщила пресс-служба Лисичанского городского совета.

“Сегодня, 24 декабря, ООО “Луганское энергетическое объединение” отключило от поставок электроэнергии объекты ЛКСП “Лисичанскводоканал” (водонасосони станции “Билогоривського”, “Совместная”, “РТИ”, “Привольнянское”, “Малорязанцево”), что привело к невозможности осуществления водоснабжения в городах Лисичанск, Новодружеск, Приволье”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что без водоснабжения остались более 80 тысяч жителей городов, 35 учебных и 25 лечебных учреждений.

“Сейчас руководством города и администрацией ЛКСП “Лисичанскводоканал” прилагается максимум усилий для возобновления электроснабжения на производственные объекты предприятия. Для оперативного решения вопроса обеспечения питьевой водой объектов социальной сферы и населения ЛКСП “Лисичанскводоканал” совместно с Главным управлением ГСЧС в Луганской области разработан график подвоза питьевой и технической воды”, – добавили в пресс-службе.