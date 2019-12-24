Об этом сообщила пресс-служба Лисичанского городского совета.
“Сегодня, 24 декабря, ООО “Луганское энергетическое объединение” отключило от поставок электроэнергии объекты ЛКСП “Лисичанскводоканал” (водонасосони станции “Билогоривського”, “Совместная”, “РТИ”, “Привольнянское”, “Малорязанцево”), что привело к невозможности осуществления водоснабжения в городах Лисичанск, Новодружеск, Приволье”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что без водоснабжения остались более 80 тысяч жителей городов, 35 учебных и 25 лечебных учреждений.
“Сейчас руководством города и администрацией ЛКСП “Лисичанскводоканал” прилагается максимум усилий для возобновления электроснабжения на производственные объекты предприятия. Для оперативного решения вопроса обеспечения питьевой водой объектов социальной сферы и населения ЛКСП “Лисичанскводоканал” совместно с Главным управлением ГСЧС в Луганской области разработан график подвоза питьевой и технической воды”, – добавили в пресс-службе.
- Ранее постоянный представитель президента в АР Крым Антон Кориневич заявил, что Украина не поставляет пресную воду и электроэнергию на территорию оккупированного полуострова Крым, и на данный момент пересматривать эту позицию не планируется.