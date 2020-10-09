Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Луганской области.
“9 октября к ГСЧС поступила информация, что во время защиты населенных пунктов от пожара, которые распространилась от линии разграничения между с. Болотное и с. Сизое Станично-Луганского района Луганской области в результате наезда автомобиля лесного хозяйства на неустановленный взрывоопасный предмет произошла детонация”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате взрыва контузию получил пожарный-спасатель и два работника Государственного лесоохотничьего хозяйства. Пострадавших направили в центр первичной медико-санитарного помощи.
Также претерпела механических повреждений рядом расположенная автоцистерна спасателей.
- Ранее сообщалось, что по состоянию на утро 8 октября в Луганской области ликвидированы все очаги масштабных пожаров, которые возникли в регионе 30 сентября и 1 октября.