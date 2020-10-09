В Луганской области во время тушения пожара на взрывном устройстве подорвался пожарный автомобиль "Амур", в результате чего пострадали три человека.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Луганской области.

“9 октября к ГСЧС поступила информация, что во время защиты населенных пунктов от пожара, которые распространилась от линии разграничения между с. Болотное и с. Сизое Станично-Луганского района Луганской области в результате наезда автомобиля лесного хозяйства на неустановленный взрывоопасный предмет произошла детонация”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате взрыва контузию получил пожарный-спасатель и два работника Государственного лесоохотничьего хозяйства. Пострадавших направили в центр первичной медико-санитарного помощи.

Также претерпела механических повреждений рядом расположенная автоцистерна спасателей.