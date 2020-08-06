Об этом сообщила спикер Главного управления Нацполиции области Татьяна Погукай.

“Утром 5 августа в Новоайдарское отделение полиции поступило сообщение диспетчера аварийной газовой службы о том, что во время обхода газопровода вблизи села Пурдовка обнаружен предмет, похожий на растяжку… Полицейские оцепили место происшествия и перекрыли дорожное движение, а специалисты газовой службы остановили подачу газа”, – написала Погукай.

Во время осмотра территории взрывотехники обнаружили и обезвредили устройство. Сейчас полиция разыскивает злоумышленников.

Решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реест досудебных расследований по статье Уголовного кодекса Украины “террористический акт”.