В течение последних двух недель на фоне выборов и протестов у президента Беларуси Александр Лукашенко ухудшилось психическое состояние. Он представляет опасность и нуждается в помощи врачей.

Такое мнение в интервью белорусскому изданию “Хартия 97” выразила психиатр Тина Берадзе​.

Берадзе — психотерапевт, доктор медицинских наук, выпускница Медицинской школы Гарвардского университета в США​, член Европейской ассоциаций психиатров. В настоящее время живет в Украине.

Специалист отметила, что пристально наблюдает за тем, что происходит в Беларуси в течение последних недель, в частности — за состоянием белорусского лидера.

По мнению психиатра, Лукашенко находится под огромным стрессом, на фоне которого у него ухудшилось состояние.

“В таком состоянии может произойти серьезное изменение психики, когда человек становится социально опасным. То есть может представлять угрозу как для окружающих, так и для самого себя. Лукашенко абсолютно дезориентирован, и последние события это подтверждают”, — считает она.

Психиатр указала на то, что белорусский лидер, вероятно, находится в состоянии “мании” — он видит себя иначе, чем другие, воспринимает себя как “спасителя Беларуси” и убежден, что без него “страна пропадет”.

Об этом, как подчеркивает эксперт, свидетельствуют его заявлений и действия. В этом ключе она упомянула два инцидента. Первый — во время визита Лукашенко на Минский завод колесных тягачей (МЗКТ), где проходила забастовка. Тогда он обратился к рабочим со словами: “Пока вы меня не убьете, других выборов не будет”.

Второй — когда президент с автоматом и в бронежилете прилетел в свою резиденцию. Оружие было выдано и 15-летнему сыну президента.

“Для него данное мироощущение уже неотъемлемая часть его экзистенциального статуса. И он сам об этом сказал: Вам придется меня убить, иначе я не уйду. Тогда все начали смеяться. Но я, как профессионал, поверила ему. Он верил в это, не шутил. И когда я увидела его с автоматом, картина сложилась. […] Для него третьего не дано: или смерть, или президентский пост. В психиатрии это называется бредовые идеи. Поэтому его появление с автоматом и с полностью экипированным сыном, — не смешно”, — отметила Берадзе.

Признаками ухудшения состояния психотерапевт считает и заявления Лукашенка о том, что протесты в Беларуси поддерживают страны Запада, об угрозах со стороны НАТО и соседних государств, например, Литвы.

“В течение последних двух недель его психическое состояние ухудшается. Считаю, что он уже в таком состоянии, когда способен сделать что угодно, способен стрелять, и не только в народ. Мы не можем просчитать его действия, не можем предвидеть, что именно придет ему в голову. […] Я врач с 40-летним опытом и вижу пациента с обострением на фоне стресса. Послушайте, что он транслирует. Он выстроил армию и говорит о нападении на Беларусь с Запада. Он в это твердо верит. Но это же паранойя. Когда у обычного человека паранойя, он говорит: на меня хочет напасть мой сосед. А чем данный случай отличается? Только масштабом. Просто у Лукашенко соседи масштабнее. 14 дней все смотрят и считают это нормальным? Человеку медицинская помощь нужна”, — добавила психиатр.

В связи с изложенным выше Берадзе приходит к выводу, что оппозиция не сможет выстроить с президентом конструктивный диалог. Она считает, что Лукашенко необходима помощь медиков. Ее могли бы оказать, например, в Германии.