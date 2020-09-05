Telegram-канал "Пул первого", который связывают с пресс-службой Александра Лукашенко, опубликовал анонсированный политиком "перехват переговоров" Германии и Польши о фальсификации отравления Алексея Навального.

Об этом сообщают #Буквы.

Как сообщалось ранее, 3 сентября Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заявил, что якобы Минск перехватил разговор Германии и Польши, который подтверждает, что отравление российского оппозиционера Алексея Навального ядом “Новичок” сфальсифицировано.

Уже 4 сентября Telegram-канал “Пул первого” опубликовал тот самый “перехват”. Было представлено видео, на котором беседуют представитель Берлина — Ник и некий Майк, из Варшавы.

На записи, которая продолжается около 1 минуты, можно услышать, что собеседники общаются на английском языке. Поверх наложена аудиодорожка на русском языке — как предполагается, перевод реплик собеседников. Видео не позволяет удостовериться ни в качестве перевода, ни в оригинальности записи.

В представленном аудио собеседники обсуждают, как фальсифицируют информацию об отправлении российского оппозиционера Алексея Навального с целью “отбить охоту” российского лидеру Владимиру Путину вмешиваться в дела Беларуси.

Также представитель Варшавы рассказывает о том, что их дела в Беларуси “идут не очень”, потому как Лукашенко оказался “крепким орешком”.

Приводим полную расшифровку разговора:

Варшава: Алло! Добрый день, Ник. Как наши дела? Берлин: Вроде бы все по плану… Материалы по Навальному готовы. Будут переданы в администрацию канцлера. Ожидаем ее заявления Варшава: Отравление подтверждается точно? Берлин: Послушай, Майк, в данном случае это не так важно… Идет война… А во время войны все методы хороши. Варшава: Согласен. Надо отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси. Самый эффективный путь – утопить его в проблемах России, а их немало! Тем более в ближайшее время у них выборы, день голосования в регионах России. Берлин: Этим и занимаемся… А как ваши дела в Беларуси? Варшава: Если честно, не очень. Президент Лукашенко оказался крепким орешком. Они профессионалы и организованы. Понятно, их поддерживает Россия. Чиновники и военные верны президента. Пока работаем. Остальное при встрече, не по телефону. Берлин: Да-да, понимаю, тогда до встречи, пока. Варшава: Пока.

Что известно об отравлении Навального?

20 августа утром Навальный возвращался на самолете из Томска в Москву. На борту ему стало плохо, поэтому самолет экстренно приземлился в Омске. Российского оппозиционного политика Алексея Навального госпитализировали в реанимацию, он был без сознания. Сейчас состояние российского оппозиционера Алексея Навального остается стабильным, наблюдается некоторое улучшение в симптоматике.

Родные оппозиционера приняли решение о продолжении его лечения в клинике на территории Германии. Омские медики сначала препятствовали его транспортировке.

Несмотря на утверждение транспортной полиции о том, что в крови оппозиционера Алексея Навального нашли опасный яд, омские медики это отрицали: они заявили, что в моче оппозиционера Алексея Навального не было каких токсичных веществ, а только алкоголь и кофеин.

22 августа Навальный был транспортирован в берлинскую клинику “Шарите”. Через два дня там подтвердили, что политика отравили.

27 августа немецкий журнал Der Spiegel и исследовательская группа Bellingcat заявили, что российского оппозиционера Алексея Навального могли отравить токсином, по составу похожим на нервно-паралитическое вещество “Новичок”. Впоследствии это было подтверждено немецкими специалистами.

Что известно о “Новичке”?

“Новичок” — это название семья фосфорорганических отравляющих веществ нервно-паралитического действия. Работу над его созданием вели в Советском Союзе и РФ с 1960-х по 1990-е годы. Первое вещество этой семьи было синтезировано Петром Кирпичевым в 1972 году.

В ноябре 2019 Организация по запрещению химического оружия включила нервно-паралитическое вещество “Новичок” в список запрещенных веществ. 41 государство-член исполкома ОЗХО, приняли совместное предложение, представленное Соединенными Штатами Америки, Нидерландами и Канадой.

Известно о нескольких случаях, когда ядовитые вещества этого рода были применены во время покушений на убийство.

Так в марте 2018 года в городе Солсбери, Великобритания бывший агент ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены с симптомами отравления в торговом центре. В апреле Организация по запрещению химического оружия подтвердила, что их пытались отравить с помощью вещества под названием “Новичок”.

В августе 2019 контртеррористическое подразделение полиции Великобритании заявило об еще одном пострадавшем в результате отравления нервно-паралитическим веществом “Новичок” в Солсбери в марте 2018 года. В опубликованном заявлении говорится, что пострадавшим оказался полицейский, приехавший на вызов об отравлении Скрипалей. В Солсбери он наткнулся на незначительную долю “Новичка”.

Сейчас в Германии продолжается расследование против сотрудников ГРУ, подозреваемых в отравлении семьи Скрипалей, известных как Руслан Боширов и Александр Петров.

В июне 2018 в городе Эймсбери, Великобритания после контакта с предметом, покрытым “Новичком” в больницу была доставлена ​​пара гражданских лиц: 44-летняя мать троих детей Дон Старджесс и ее 45-летний друг Чарли Роули. В результате отравления за 9 дней Старджесс погибла. Роули выжил и планирует подать в суд на российское государство и требовать денежной компенсации.

В феврале 2019 болгарские правоохранители заявили, что обнаружили возможную связь между отравлением Скрипаля в 2018 году и отравлением местного торговца оружием Эмилиана Гебрева в 2015 году. Гебрев, его сын и топ-менеджер завода были госпитализированы после того, как потеряли сознание на приеме, бизнесмен устраивал в Софии. В январе 2020 года прокуратура Болгарии выдвинула обвинения трем россиянам, подозреваемым в покушении на убийство Гебрева.