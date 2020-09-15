Во Львовской области стартуют международные военные учения Rapid Trident 2020

Covid-19 Украина

обновлено 15.09.2020 в 19:01

Всего:

159702(+2905)

Болеют:

85628(+2905)

Выздоровели:

70810(+1267)

Умерло:

3264(+53)

20:25 Пограничники фиксируют прибытия групп иностранцев еще в одном направлении украинского-белорусской границы
19:53 Минобороны России анонсировало вторые за месяц военные учения в Беларуси
19:49 Зеленский отреагировал на отравление Навального: «Ждем детали покушения»
19:28 Рада предварительно поддержала налоговые льготы для сферы культуры и туризма
19:11 Project Natick: Microsoft успешно протестировала подводные дата-центры
19:00 В Киеве напали на ведущего «Телевидения Торонто»
18:59 Брэд Питт и Дженнифер Энистон спустя много лет воссоединились на экране
18:39 Рада приняла за основу законопроект Зеленского об ужесточении наказания за уклонение от мобилизации
18:36 За сутки полиция открыла 5 уголовных дел по фактам нарушения избирательного процесса
18:30 Конкурс комедийной фотографии дикой природы показал снимки финалистов
17:55 Синоптики предупредили о первых заморозках в Украине
17:52 В Польше у экс-главы «Укравтодора» нашли миллион евро наличными
17:45 Фонд госимущества объявил о продаже государственных спиртзаводов
17:28 Ивано-Франковск открывает детсады и школы, несмотря на «красную» зону
17:09 Скандал со взяткой: НАБУ опубликовало материалы следствия по «слуге» Юрченко
17:00 Рада предварительно поддержала законопроект Зеленского об отмене залога при наркопреступлениях
16:36 Рада приняла за основу законопроект о доступе следователей и прокуроров в зону ООС
16:22 В Беларуси таможенники искали в книге о Гарри Поттере призывы к свержению власти
16:17 Трамп пообещал пройти тест на наркотики, если Байден тоже сделает это
15:59 Украина рассчитывает до конца года получить два транша МВФ по $700 млн – Марченко
Эксклюзив
15:49 Под Радой представители бизнеса требовали отмены ряда законов: фото
15:30 В СНБО назвали причину возобновления работы «ВКонтакте»
15:00 «Вова покупает билет до Ростова»: группа «Жадан и Собаки» выпустила острополитическую песню
14:55 15 сентября состоится презентация Apple: что компания планирует показать
14:40 Шерифом американского округа может стать транссексуальная сатанистка-анархистка
14:29 Навальный опубликовал первое фото в Instagram с момента отравления
14:04 Финансирование Офиса Зеленского планируют увеличить почти на 40 %
13:48 Кернес заболел COVID-19
13:41 «Шикарно. Вы профи!»: у главы Геокадастра предательски сломалась ботоферма в прямом эфире
13:33 Российские военные прибыли в Беларусь на учения
13:23 В Украине только 74 школы не имеют доступа к Интернету, – глава Минобразования

Во Львовской области стартуют международные военные учения Rapid Trident 2020

На территории Международного центра миротворчества и безопасности Академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, расположенном в Яворовском районе Львовской области, стартуют международные военные учения Rapid Trident 2020 ("Стремительный трезубец 2020").

Вторник, 15 сентября 2020, 19:30

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Это самые масштабные международные военные учения на территории Украины в этом году, говорится в сообщении.

В них примет участие около 4 тыс. военных из девяти стран. Во время занятий будет привлечена бронетехника, а также пройдут учебные стрельбы из стрелкового оружия, полеты вертолетов армейской авиации и воздушных судов военной авиации Воздушных сил ВСУ.

В связи с этим командование учений рекомендует жителям населенных пунктов, расположенных вокруг Международного центра миротворчества и безопасности, и гостям Львовской области ограничить посещение территории учебных участков военного полигона из соображений безопасности.

В частности, не заходить и не заезжать в зоны, обозначенные указателями или окружены вспомогательным военным персоналом. Некоторые участки местности и автомобильных дорог на территории полигона будет закрыта для прохода и проезда.

Территория военного полигона будет охраняться подразделениями Военной службы правопорядка ВСУ, которые имеют полномочия задерживать подозрительных лиц на территории военных объектов на срок до 72 часов.

Во время движения колонн военной техники водителей гражданского транспорта просят соблюдать правила дорожного движения и внимательно следить за сигналами и указаниями, которые будут подавать экипажи военной инспекции дорожного движения, говорится в сообщении.

Точное время начало и окончания учений на сайте Минобороны Украины не указано.

  • В самых масштабных учениях в Украине с привлечением стран НАТО “Rapid Trident 2018” приняли участие 350 единиц техники и 2200 военнослужащих.
Теги: Rapid Trident, військові навчання, військові, Львовская область

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!

Буквы в Google News

Подписаться