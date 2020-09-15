Во Львовской области стартуют международные военные учения Rapid Trident 2020

На территории Международного центра миротворчества и безопасности Академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, расположенном в Яворовском районе Львовской области, стартуют международные военные учения Rapid Trident 2020 ("Стремительный трезубец 2020").

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Это самые масштабные международные военные учения на территории Украины в этом году, говорится в сообщении.

В них примет участие около 4 тыс. военных из девяти стран. Во время занятий будет привлечена бронетехника, а также пройдут учебные стрельбы из стрелкового оружия, полеты вертолетов армейской авиации и воздушных судов военной авиации Воздушных сил ВСУ.

В связи с этим командование учений рекомендует жителям населенных пунктов, расположенных вокруг Международного центра миротворчества и безопасности, и гостям Львовской области ограничить посещение территории учебных участков военного полигона из соображений безопасности.

В частности, не заходить и не заезжать в зоны, обозначенные указателями или окружены вспомогательным военным персоналом. Некоторые участки местности и автомобильных дорог на территории полигона будет закрыта для прохода и проезда.

Территория военного полигона будет охраняться подразделениями Военной службы правопорядка ВСУ, которые имеют полномочия задерживать подозрительных лиц на территории военных объектов на срок до 72 часов.

Во время движения колонн военной техники водителей гражданского транспорта просят соблюдать правила дорожного движения и внимательно следить за сигналами и указаниями, которые будут подавать экипажи военной инспекции дорожного движения, говорится в сообщении.

Точное время начало и окончания учений на сайте Минобороны Украины не указано.