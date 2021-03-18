Львовская областная комиссия ТЭБ и ЧС решила с 19 до 29 марта ввести в области ряд ограничительных мер с возможным продлением - в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Об этом сообщила пресс-служба Львовской ОГА.

Ограничительные меры предусматривают запрет на:

деятельность учреждений питания (баров, ресторанов, кафе и т.п.), кроме деятельности с осуществлением адресной доставки заказов и заказов на вынос и заведений общественного питания в аэропортах;

прием посетителей в торгово-развлекательных центрах;

прием посетителей в других учреждениях развлекательной деятельности;

прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения, кроме: деятельности банков, почты, ветеринарных клиник, зоомагазинов, АЗС, салонов красоты, мастерских по предварительной записи;

прием посетителей учреждений культуры и проведения культурных массовых мероприятий, кроме работы автоконцертов, автокинотеатров, историко-культурных заповедников, субъектов хозяйствования, связанной с производством аудиовизуальных произведений;

прием в спортивных залах, фитнес-центрах, бассейнах, посетителей, кроме спортсменов национальных сборных команд Украины и их тренеров при условии соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мер;

проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины и матчей командных игровых видов спорта профессиональных спортивных клубов без зрителей;

работа учреждений общественного питания и мест для питания в отелях с 11 часов до 6 часов следующих суток, кроме предоставления услуг по питанию в гостиничном номере по заказу клиентов;

деятельность непродовольственных рынков.

Кроме того, заместитель главы Львовской ОГА Иван Собко отметил, что вчера подписал распоряжение об увеличении количества койкомест в опорных медицинских учреждениях.

Он также добавил, что пока ситуация с госпитализацией не является критической. Однако остро стоит вопрос кислородного обеспечения.

“К сожалению, количество кислородозависимых пациентов растет, особенно если раньше это были люди старшего возраста, то сегодня ситуация изменилась, есть дети, подключенные к ИВЛ. На определенных админтерритория где очень высокие показатели больных. Поэтому рекомендуем главам ОТГ, где есть превышенные показатели по эпидситуации, принимать дополнительные меры в части ограничений”, – подчеркнул Собко.