Во Львовской области с начала циклона, который вечером 10 февраля зашел в западную Украину и охватил большую территорию страны, выпал почти метр снега.

Об этом сообщила пресс-служба “Укравтодора”.

По состоянию на 6:00 12 февраля, осадки усилились практически по всей территории Украины с интенсивным накоплением снега в западных, северных, центральных областях, в отдельных регионах с выпадением дождя.

Отмечается, что с начала действия циклона больше всего снега выпало во Львовской (до 90 см), Волынской, Тернопольской, Хмельницкой, Ровенской, Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской и Сумской областях (15-20 см).

Покрытие на автомобильных дорогах государственного значения в областях, где последние сутки выпадал снег, местами заснеженное, в других областях – мокрое. На всех перевалочных участках дорог небольшой снег.