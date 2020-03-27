На следующей неделе во Львовской области планируют начать массовое тестирование населения на наличие коронавируса COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба Львовской областной государственной администрации.

Отмечается, что тестирование будут делать в сотрудничестве с Львовским IТ кластером.

“Сейчас мы активно разрабатываем алгоритм и правила такого тестирования. Предполагаю, что первые массовые тестирования будут проведены со середины следующей недели. Провести такое тестирование – дело не одного дня и на это понадобится немало усилий, просто, я уверен, что эти усилия дадут тот результат, который мы ожидаем – сохранение здоровья и жизни миллионов украинцев”, – отметил глава ОГА Максим Козицкий.

Он подчеркнул, что первыми тестирование пройдут те, кто недавно вернулся из-за границы, или имел контакт с подтвержденными больными коронавирусом.

В свою очередь, СЕО Львовского ИТ Кластера Степан Веселовский добавил, что первым приоритетом проекту United for health является запуск массового тестирования населения и сбор данных.

“Ведь именно данные о больных дадут нам возможность прогнозировать ситуацию в городе и области далее – пики вспышки, загруженность на медицинскую инфраструктуру, и тому подобное”, – сказал он.