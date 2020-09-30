В одном из сел Старосамборского района во Львовской области 36-летняя женщина застрелила двух малолетних дочерей, а затем совершила самоубийство.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции во Львовской области.

На месте происшествия работали следователи и оперативники уголовного розыска, эксперты-криминалисты и сотрудники других служб полиции Львовщины, а также сотрудники Старосамборского отделения полиции.

Предварительно правоохранители установили, что 29 сентября около 22:30 женщина, которая жила в усадьбе на территории туристического комплекса, осуществила два выстрела из охотничьего ружья в своих дочерей в возрасте 5 и 9 лет, которые от полученных ранений скончались на месте происшествия. После этого женщина совершила самоубийство, выстрелив в себя из того же ружья.

Оружие полицейские изъяли и направили на экспертное исследование.

По данному факту следователи территориального подразделения полиции по процессуального руководства Самборской местной прокуратуры открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой “самоубийство” и п. 1, п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.