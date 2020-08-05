Во Львове по состоянию на сегодня закрыты уже четыре детских сада из-за обнаруженных случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщает Львовский городской совет.

“Еще 2 дошкольных заведения Львова временно не функционируют из-за обнаруженного у работников коронавируса. Следовательно, на сегодня в городе закрыты четыре детских сада. Все работники и воспитанники этих учреждений дошкольного образования должны находиться на самоизоляции”, – сообщили в горсовете.

По словам начальницы управления ЛГС Зоряны Довганык, во Львове приостановлено образовательный процесс в детском саду № 1, поскольку там обнаружили коронавирус у работника кухни. Заведение будет закрытым до 16 августа.

“ПЦР-тест сдал работник сада № 129. Результата еще нет, однако в нем уже приостановлен образовательный процесс до 18 августа включительно”, – отметила Довганык.

Ранее в городе уже приостановили работу детского сада № 12 (до 11 августа включительно) и детского сада № 92 (до 16 августа включительно).