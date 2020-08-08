Об этом говорится в сообщении сервисного центра.
Сервисный центр будет временно закрыт с сегодняшнего дня, 8 августа.
“Лица, которые зарегистрировались в онлайн-очередь, смогут получить соответствующие услуги, в любом другом сервисном центре МВД во Львовской области, при условии наличия талона онлайн-очереди и предварительной записи по телефону избранного территориального сервисного центра”, – говорится в сообщении.
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