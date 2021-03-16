Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.
По его словам, за последние сутки во Львове госпитализировали 79 человек. Выписали из больницы – 46. Всего на лечении находится 652 больных, большинство из них нуждаются в обеспечении кислородом.
“Такую динамику мы наблюдаем уже вторую неделю. С каждым днем количество тяжелых больных увеличивается, а запас коек уменьшается. И это происходит очень быстро. Сегодня городская комиссия по чрезвычайным ситуациям утвердит количество и местоположение госпиталей, которые будут развернуты на базе наших поликлиник”, – отметил Садовый.
Он также добавил, что на первом этапе в городе планируется привлечь 366 коек.
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