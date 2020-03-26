Во Львове будут ухаживать за домашними животными одиноких людей на время возможной госпитализации.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета.

“Очень важный вопрос, который мы сегодня рассматривали, это уход за домашними любимцами пожилых людей. Потому что когда есть пожилые люди, и они на карантине, то вопрос – должны ли они выходить со своими любимцами гулять. И мы договорились, что ЛКП “Лев” готово взять на себя такую функцию, мы можем прийти и помочь с выгулом, можем помочь с продовольствием”, – отметил мэр Львова Андрей Садовый.

Кроме того, он подчеркнул, если человек попадет в больницу коммунальное предприятие, при условии заключения соответствующего договора, будет ухаживать за животным. В частности, мобильная бригада ветеринарных специалистов сможет обеспечить ветеринарный осмотр и, при необходимости, лечение животных, груминг (купание), кормление, двукратный выгул собак и уборку за котами.

Садовый добавил, что в городе проживает около 2 тысяч одиноких людей, у которых нет родственников.

Для заключения соответствующего соглашения следует обратиться на Горячую линию г. Львов (1580) или непосредственно в ЛКП “Лев”, по тел .: (068) 535-45 45 или (032) 293-30-41.