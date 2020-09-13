Во Львове двое парней 16 и 18 лет жестоко избили двух мужчин. Одни из них - погиб, другой находится в коме.

Об этом сообщили в областной полиции.

12 сентября около 17:00 в милицию поступило сообщение о том, что в заброшенном здании на улице Богдана Хмельницкого обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти.

В другой комнате этого же здания находился еще один человек с многочисленными телесными повреждениями.

Правоохранители установили личность погибшего – это 70-летний львовянин. Другой пострадавший – 64-летний житель Львова, сейчас он находится в коме.

“Телесные повреждения погибший и его товарищ могли получить во время конфликта с неизвестными мужчинами, которые жестоко избили их. Благодаря профессиональной и слаженной работе сотрудников всех подразделений полиции, а также четкой координации действий, уже через несколько часов оперативники уголовного розыска установили личности и задержали 16- летний львовянин и жителя Жовкивского района возрасте 18 лет, причастных к совершению этого преступления”, – рассказал глава полиции Львовской области Василий Виконский.

Уголовное производство открыто по ч.1 и ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – до десяти лет лишения свободы.