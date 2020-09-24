Правоохранители сообщили о подозрении в совращении и изнасиловании не менее 11 несовершеннолетних руководителю детского лагеря.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Львовской области.

Сегодня, 24 сентября, правоохранители сообщили о подозрении в причастности к развращению и изнасилованию малолетних девочек 46-летнему мужчине, который был руководителем одного из официально не зарегистрированных молодежных лагерей.

Полицейские владеют информацией об 11 таких преступлениях. На момент совершения преступлений девушкам было от 11 до 14 лет, первые случаи датированы 2015 годом.

“Были установлены жертвы злоумышленника, сегодня — молодые женщины. Но в то время они еще были детьми, ведь первые факты развращения и изнасилования датируются 2005 годом. Многие из них не хотели вспоминать эти события — и их можно понять”, — отметил глава полиции Львовской области Василий Виконский.

Мужчине инкриминируют развращение несовершеннолетних, изнасилование лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия и половые сношения с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста (ч.1 и ч.2 ст.156, ч.4 ст.152, ч .1 ст.155 УК). Максимальное наказание, которое ему грозит, — 15 лет лишения свободы.