Служба безопасности Украины во Львове заблокировала незаконную деятельность одного из крупнейших конвертационных центров в стране.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Установлено, что организовали конвертационный центр двое львовских бизнесменов. Они зарегистрировали более 70 фиктивных предприятий в нескольких областях страны.

Сотрудники СБУ задокументировали, что дельцы предоставляли “услуги” предприятиям реального сектора экономики, в частности при выполнении работ, оказании услуг и поставке товаров за бюджетные средства.

Организаторы обеспечивали клиентам минимизацию налогов, искусственное завышение валовых расходов, конвертацию средств, документальное “прикрытия” бестоварных операций, незаконное формирование налогового кредита и возмещения НДС. Злоумышленники также “помогали” заказчикам с отмыванием доходов, полученных преступным путем.

Отмечается, что по предварительным подсчетам экспертов, за подделку документов и их использование, только в течение 2020 злоумышленники проконвертировали почти 20 миллиардов гривен.

При проведении более 30 одновременных обысков правоохранители обнаружили печати фирм с признаками фиктивности, компьютерную технику, наличность и другое имущество на сумму более 60 млн гривен. Также изъято финансово-хозяйственную документацию и черновую бухгалтерию, которые доказывают осуществление незаконной деятельности.

Продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.