Во Львове крышка люка вырвалась из-под колес автомобиля ГСЧС и врезалась в машину на встречной полосе.

Об этом сообщает львовское издание Zaxid.net.

ДТП произошло в воскресенье около 21:50. По словам очевидцев, во время движения служебного автомобиля ДСНС из канализации сорвался люк и пробил лобовое стекло в автомобиле, который двигался по встречной полосе.

В салоне авто находился 10-летний мальчик, который погиб на месте аварии.

Полиция Львовской области сообщила, что участниками ДТП стали Mitsubishi L200 и Acura MDX, в которой и сидел погибший ребенок.

“47-летний львовянин, управляя служебным автомобилем Mitsubishi L200, наехал на канализационный люк, установленный на проезжей части дороги. После наезда крышка люка вылетела с места крепления и попала в лобовое стекло автомобиля Acura MDX под управлением 35-летнего жителя Львова, который двигался по встречной полосе. Разбив стекло, крышка попала в 10-летнего мальчика, который сидел на переднем пассажирском сиденьи. От полученных травм ребенок скончался на месте ДТП”, – говорится в сообщении.

В ГСЧС объяснили, что их автомобиль ехал к месту пожара с включенными маячками и специальным звуковым сигналом.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК, которая предусматривает лишение свободы до восьми лет.