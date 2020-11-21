В ночь на субботу, 21 ноября, трансплантологи Клинической больницы скорой медицинской помощи Львова провели три сложные операции. Органы пересадили трем пациентам от одного донора.

Об этом сообщили на Facebook-странице медицинского учреждения.

Хирурги пересадили сердце и две почки трем пациентам. Донором стал 28-летний мужчина, который скончался от инсульта. Врачи боролись за его жизнь в течение недели.

Так, 36-летний житель Константиновки получил новое сердце. В детстве мужчина перенес грипп с осложнениями. После этой болезни сердце увеличилось в четыре раза. Операция по пересадке сердца длилась с полуночи до 07:00.

Также хирурги успешно пересадили две почки умершего мужчины. Одну из них пересадили 51-летнему львовянину. Пациент 10 лет страдал хронической болезнью почек и находился на диализе. Вторая почка досталась жителю Киева, которому 8 лет назад уже пересадили почку, но орган утратил свои функции.