Об этом сообщили на Facebook-странице медицинского учреждения.
Хирурги пересадили сердце и две почки трем пациентам. Донором стал 28-летний мужчина, который скончался от инсульта. Врачи боролись за его жизнь в течение недели.
Так, 36-летний житель Константиновки получил новое сердце. В детстве мужчина перенес грипп с осложнениями. После этой болезни сердце увеличилось в четыре раза. Операция по пересадке сердца длилась с полуночи до 07:00.
Также хирурги успешно пересадили две почки умершего мужчины. Одну из них пересадили 51-летнему львовянину. Пациент 10 лет страдал хронической болезнью почек и находился на диализе. Вторая почка досталась жителю Киева, которому 8 лет назад уже пересадили почку, но орган утратил свои функции.
- 7 августа в Украине впервые провели операцию по трансплантации поджелудочной железы. Тогда Максим Степанов заявил, что трансплантация для Минздрава является одним из главных приоритетов.
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