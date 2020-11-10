Во Львове под здание суда, где рассматривают дело Федыны и Звиробий, привезли «заминированное» пианино

Во вторник, 10 ноября, в Галицком районном суде Львова рассматривают дело об угрозах президенту Зеленскому со стороны нардепа от "Европейской солидарности" Софии Федині и волонтеры Маруси Зверобой. Однако рассмотрение дела перенесли из-за сообщения о заминированном автомобиле.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции во Львовской области.

По данным полиции, в 9:30 на спецлинию 102 сообщили, что по городу движется автомобиль со взрывчаткой. Были эвакуированы 254 человека, в том числе работники и посетители Галицкого суда. Однако вблизи взрывчатки не нашли.

Позже оказалось, что сообщили о заминировании автомобиля KIA Sportage, на котором активисты привезли в здание суда бумажное пианино в знак протеста против Зеленского. Людей к пианино не пускали, пока не приехали саперы и не подтвердили безопасность этого предмета.

Сейчас полиция ищет человека, сообщившего о фейковом заминировании авто.

В 12:30 судебное заседание по делу Федыны и Звиробий таки началось. Поддержать их приехал пятый президент Украины Петр Порошенко.