Covid-19 Украина

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Во Львове под здание суда, где рассматривают дело Федыны и Звиробий, привезли «заминированное» пианино

Во вторник, 10 ноября, в Галицком районном суде Львова рассматривают дело об угрозах президенту Зеленскому со стороны нардепа от "Европейской солидарности" Софии Федині и волонтеры Маруси Зверобой. Однако рассмотрение дела перенесли из-за сообщения о заминированном автомобиле.

Вторник, 10 ноября 2020, 15:04

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции во Львовской области.

По данным полиции, в 9:30 на спецлинию 102 сообщили, что по городу движется автомобиль со взрывчаткой. Были эвакуированы 254 человека, в том числе работники и посетители Галицкого суда. Однако вблизи взрывчатки не нашли.

Позже оказалось, что сообщили о заминировании автомобиля KIA Sportage, на котором активисты привезли в здание суда бумажное пианино в знак протеста против Зеленского. Людей к пианино не пускали, пока не приехали саперы и не подтвердили безопасность этого предмета.

Сейчас полиция ищет человека, сообщившего о фейковом заминировании авто.

В 12:30 судебное заседание по делу Федыны и Звиробий таки началось. Поддержать их приехал пятый президент Украины Петр Порошенко.

Как известно, Софии Федыне вменяют угрозу убийством Президенту Владимиру Зеленскому “в связи с его государственной деятельностью, по предварительному сговору группой лиц” (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 346 Уголовного кодекса).

Так, 26 октября прошлого года было обнародовано видео резкого разговора президента Владимира Зеленского с добровольцами в Золотом, что в Луганской области. В тот же день в Facebook блогера-волонтера Маруси Звиробий было опубликовано видео, на котором она и Федына раскритиковали Зеленского за такое поведение с ветеранами и бойцами.

“Товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертный… Там случайно может взорваться граната, там обстрелы бывают случайно. Было бы красивее всего, чтобы это все случилось во время московских обстрелов, когда кое-кто опять в белой рубашке припрется на передовую”, – сказала Федына.

О том, что Государственное бюро расследований открыло уголовное производство из-за высказываний нардепа, стало известно 1 ноября.

Теги: видео, Звіробій, суд, Федина, пианино

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