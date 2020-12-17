Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
“Частный автомобиль (Skoda Octavia, 2012 г.в.) существенно поврежден. Не исключаем, что это может быть связано с профессиональной деятельностью нашего сотрудника”, – говорится в сообщении.
По данному факту следователи Национальной полиции внесли сведения в ЕРДР (ч.2 ст.347 УК Украины).
Фото: НАБУ
“НАБУ рассчитывает на оперативное и результативное расследование преступления и просим свидетелей, которые владеют информацией об этих событиях обращаться в Шевченковский отдел полиции Львовской области”, – отметили в НАБУ.
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