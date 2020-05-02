Об этом сообщает “Радио Свобода”.

Отмечается, что из-за закрытия предприятий на время карантина физические лица-предприниматели понесли значительные убытки и были вынуждены уволить работников.

Протестующие заявили, что считают несправедливой ситуацию, когда крупный бизнес при этом лишь увеличивает прибыль.

“У меня лавка, женская группа товаров на местном рынке “Южный”. Еще до карантина не было массового наплыва людей, поэтому мы вполне можем ограничить доступ людей и соблюдать требования во время карантина. Здание 50 квадратных метров и два места для примерки. Потери большие, так как за неделю перед карантином завезли сезонный товар. Даже если мы через неделю откроемся, этот товар весенний не продадим, потому что уже нужны футболки. Мы этот сезон похоронили, а это потери 10 тысяч долларов. Купить сейчас летний товар проблема с финансами”, – рассказал предприниматель Юрий Устяк.

Протестующие отметили, что у них нет денег на аренду, закупку товаров, зарплаты наемным работникам. В то же время, городской совет принял решение освободить предпринимателей от единого налога, но как это должно работать реально, пока люди не знают.

Участники акции требовали от власти местного и центрального уровня снять запрет на деятельность микробизнеса.