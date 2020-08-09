Во Львове после свадьбы у гостей начали фиксировать COVID-19.

Об этом сообщила врач-эпидемиолог Львовской областной инфекционной клинической больницы Наталья Тимко.

Она сообщила, что на свадьбе было 130 человек и никто не соблюдал дистанцию и масочный режим.

По ее словам, масочный режим и социальная дистанция на свадьбе не соблюдались.

“О социальной дистанции, конечно, никто не вспоминал. В масках кушать неудобно, танцевать тоже… Все надеялись, что на свадьбу пришли только здоровые. Но через 4 дня обнаружили первого больного. Несколько человек сразу попали в больницу с двусторонней пневмонией. Лаборатория подтвердила COVID-19. История продолжается. Случаи заболевания продолжают регистрироваться и среди гостей и их семей”, – сообщила врач.