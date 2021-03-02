Следователи Национальной полиции сообщили о подозрении 27-летней львовянке, которая распространяла в интернете собственные интимные фото и видео. Девушке грозит до семи лет заключения.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

“Злоумышленницу разоблачили сотрудники Управления противодействия киберпреступности совместно со следователями Львовского городского управления полиции во время мониторинга сети Интернет. Правоохранители установили, что в период с марта 2020 по февраль 2021 львовянка создавала и выкладывала на одном из телеграмм-каналов фото и видео признаками порнографии, после чего предлагала интернет-пользователям за оплату получить доступ к их пересмотру”, – говорится в сообщении.

Во время обысков в доме девушки правоохранители изъяли компьютерную технику, банковские карточки и другие вещественные доказательства.

“Согласно выводам экспертов, фото и видео, которые содержались на этих носителях, относятся к продукции порнографического характера”, – сообщили в полиции.

Также 26 февраля следователи сообщили девушке о подозрении по ч.1 и ч.3 ст.301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса. Ей грозит до семи лет лишения свободы.