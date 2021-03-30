Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.
В частности, по его словам, транспорт переходит в режим спецперевозок. Бесплатный проезд всех льготных категорий приостановлен.
Все детские сады переходят в режим дежурных групп для детей, родители которых работают. Школы продолжают обучение в дистанционном режиме.
Магазины непродовольственной группы и строительных товаров работают только на вынос и по предварительному заказу. Непродовольственные рынки, а также смешанные рынки (продовольственной и непродовольственной группы товаров), должны быть закрыты.
Кроме того, открытие летних площадок откладывается до 12 апреля. Также запрещено проведение всех массовых мероприятий.
Все заведения питания работают только на вынос и адресную доставку.
Садовый также отметил, что по отдельным представлениям полиции за нарушения карантина комиссия по чрезвычайным ситуациям приостанавливает работу заведений:
- “Эпицентр”, ул. Б.Хмельницкого, 188;
- “Ева”, ул. Черновола, 1;
- “МакДональдз”, ул. Шевченко, 7
- “Братиська”, ул. Сечь. Стрельцов, 3;
- “Гребуче Ябко“, ул. Древнееврейский, 20;
- “Йоки”, ул. Гнатюка, 12а;
- “Малевич”, ул. Черновола, 2.
“Призываем всех предпринимателей перевести своих работников на дистанционный режим работы, если это возможно”, – добавил мэр Львова.
- С пятницы, 19 марта, на территории львовской общины решили ввести усиленный карантин, он должен был действовать до 28 марта.