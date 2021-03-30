Из-за резкого увеличения больных и госпитализаций во Львове комиссия по чрезвычайным ситуациям продолжила усиленный карантин до 12 апреля и установила новые ограничения.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

В частности, по его словам, транспорт переходит в режим спецперевозок. Бесплатный проезд всех льготных категорий приостановлен.

Все детские сады переходят в режим дежурных групп для детей, родители которых работают. Школы продолжают обучение в дистанционном режиме.

Магазины непродовольственной группы и строительных товаров работают только на вынос и по предварительному заказу. Непродовольственные рынки, а также смешанные рынки (продовольственной и непродовольственной группы товаров), должны быть закрыты.

Кроме того, открытие летних площадок откладывается до 12 апреля. Также запрещено проведение всех массовых мероприятий.

Все заведения питания работают только на вынос и адресную доставку.

Садовый также отметил, что по отдельным представлениям полиции за нарушения карантина комиссия по чрезвычайным ситуациям приостанавливает работу заведений:

“Эпицентр”, ул. Б.Хмельницкого, 188;

“Ева”, ул. Черновола, 1;

“МакДональдз”, ул. Шевченко, 7

“Братиська”, ул. Сечь. Стрельцов, 3;

“Гребуче Ябко“, ул. Древнееврейский, 20;

“Йоки”, ул. Гнатюка, 12а;

“Малевич”, ул. Черновола, 2.

“Призываем всех предпринимателей перевести своих работников на дистанционный режим работы, если это возможно”, – добавил мэр Львова.