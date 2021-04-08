Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр Львова Андрей Садовый.
Так, усиленный карантин во Львове продлили еще на неделю –до 19 апреля.
Соответствующее решение приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
“На основе мониторинга эпидемической ситуации комиссия примет решение о возможности работы летних террас, непродовольственных рынков и посещения начальной школы”, – отметил Садовый.
По его словам, город закупит 4 кислородные станции для городских медучреждений, которые лечат больных COVID-19. Кроме того, на базе Городской детской клинической больницы развернут 105 коек для детей, больных коронавирусом.
Как сообщили в пресс-службе Львовского городского совета, из общего количества коек в городских больницах, которые предусмотрены для лечения больных коронавирусом, по состоянию на сегодняшнее утро 69% заняты больными. Сейчас свободными остаются 501 койка.
Стоит отметить, что изначально жесткий карантин во Львове продлевали до 12 апреля. Были установлены новые ограничения:
• транспорт находится в режиме спецперевозок (бесплатный проезд всех льготных категорий был приостановлен);
• все детские сады перешли в режим дежурных групп для детей, родители которых работают;
• школы продолжают обучение в дистанционном режиме;
• магазины непродовольственной группы и строительных товаров работают только на вынос и по предварительному заказу;
• непродовольственные рынки, а также смешанные рынки (продовольственной и непродовольственной группы товаров), должны быть закрыты;
• открытие летних площадок отложили;
• запрещено проведение всех массовых мероприятий;
• все заведения питания работают только на вынос и адресную доставку.
Работодателям было рекомендовано перевести своих работников на дистанционный режим работы.
Стоит отметить, что Львов находится в “красной” зоне карантина с 25 марта. Жесткий карантин в городе продолжается с 19 марта.
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