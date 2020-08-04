Об этом проинформировали в пресс-службе Львовского горсовета.

Такое решение было принято на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Согласно сообщению, на заседании “было адаптировано решение относительно “оранжевой” зоны”. Так, во Львове продолжат работать хостелы и фитнес-центры с соблюдением карантинных норм (использование масок, дезинфекторов, соблюдение дистанции и тому подобное).

“В формате “оранжевой” зоны Львов функционирует уже примерно 5-6 месяцев, поэтому спортивные заведения, фитнес-центры, хостелы продолжают во Львове работать. Мы проанализировали требования, которые были в государственном постановлении, и понимаем, что если в спортивном зале, клубе на 200, 300, 400 кв. м находится 2-3 человека, а эти заведения были сегодня и вчера промониторены, то понятно, что опасности нет. А для большого количества людей – это рабочие места, это работа целой индустрии. Именно поэтому такие заведения с соблюдением всех необходимых карантинных требований продолжают работать”, – отметил на брифинге заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко.

Он уточнил, что плановые госпитализации, работа детских лагерей (что запрещены требованиями “оранжевой” зоны) и так не возобновлялись.

“Все остальное, что ранее во Львове не функционировало, и дальше не функционирует: плановая госпитализация, работа детских баз, которые уже не будут запускаться до сентября – то есть это несколько пунктов, которые до сих пор не функционировали”, – подчеркнул Москаленко.

В городе проведут дополнительную проверку рынков, супермаркетов, торгово-развлекательных центров, учреждений спорта и заведений общественного питания на соблюдение карантинных требований.

Данное решение также прокомментировал в Facebook мэр Львова Андрей Садовый.

“Фитнес-центры и хостелы во Львове будут работать с соблюдением всех карантинных норм. Мониторинговые группы будут проверять соблюдение этих правил. Дополнительно адаптировать город к правилам “оранжевой” зоны необходимости нет, потому что мы живем в этом режиме последние 6 месяцев”, – написал он.

Как известно, 31 июля состоялось заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором территорию Украины разделили на четыре карантинные зоны: “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную”. Новые правила начали действовать с 3 августа.

Наиболее жесткие ограничения предусмотрены для “оранжевой” и “красной” зон. Львов попал в “оранжевую” зону”.

Согласно предписаниям Правительства, в регионах “оранжевой” зоны, помимо масочного режима и перевозок пассажиров в пределах сидячих мест:

• запрещается деятельность учреждений размещения (хостелы, турбазы, и т.п.), кроме гостиниц;

• запрещается работа развлекательных заведений (ночных клубов) и ресторанов ночью;

• запрещаются плановые госпитализации в больницах (кроме отдельных экстренных случаев);

• запрещается работа спортзалов, фитнес-центров;

• запрещается принимать новые смены в детские лагеря;

• ограничения для массовых мероприятий: один человек на 20 квадратных метров и не более 100 человек.