Во Львове и в Ровном при попытке сделать селфи в один день погибли две девушки-подростка.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции во Львовской области и в Ровенской области.

Так, тело 15-летней львовянки, об исчезновении которой накануне сообщили ее родители, обнаружили 14 декабря около 1:30. Погибшую нашли на путях на территории товарного парка железнодорожной станции “Пидзамче” на улице Богдана Хмельницкого во Львове.

Как предварительно установили медики, девушка погибла в результате поражения электрическим током.

Отмечается, что поражение током она получила во время того, как делала селфи на товарном вагоне и коснулась линии электропередач.

Кроме того, 13 декабря по улице Пластовой в Ровно с крыши семиэтажного здания упала несовершеннолетняя девушка.

Установлено, что две 15-летние ровнянки, ученицы 10 класса, находились на крыше недостроенного корпуса общежития учебного заведения. Одна из девушек во время фотографирования не удержалась и упала. От полученных травм несовершеннолетняя погибла на месте происшествия: медикам не удалось спасти ее жизнь.