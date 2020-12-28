Во Львове открыли уголовное дело против 19-летнего киевлянина, который разгуливал с шапкой с советской кокардой.

Об этом сообщили в областном управлении Национальной полиции.

“Сегодня, 28 декабря, около 16:30, в полицию поступило сообщение о том, что в одном из кафе на улице Валовой во Львове находится человек, на шапке которого присутствует коммунистическая символика. На месте работала следственно-оперативная группа Галицкого отдела полиции. Правоохранители установили личность злоумышленника – 19-летнего жителя Киева”, – говорится в сообщении.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая изъяла у 19-летнего жителя Киева шапку с кокардой, на которой изображены серп и молот в красной звезде.

Фото: Нацполиция

При использовании коммунистической символики на одежде туристу из Киева грозит до пяти лет лишения свободы (по ч.1 ст.436-1 Уголовного кодекса Украины).

Стоит отметить, что в Украине с 2015 года действует закон “Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики”.

Согласно этому документу, в Украине запрещено изготовление, распространение, а также публичное использование символики коммунистического тоталитарного режима, символики национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима, в том числе в виде сувенирной продукции, публичное исполнение гимнов СССР, УССР (УССР), других союзных и автономных советских республик или их фрагментов.