Служба безопасности Украины разоблачила во Львове местную жительницу, которая размещала в интернете фейковую информацию о распространении COVID-19 в нашей стране.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Было установлено, что львовянка, которая является участницей более 1000 сообществ в запрещенных соцсетях, со своей учетной записи сознательно распространяла ложную информацию о COVID-19. Таким образом женщина пыталась нагнетать панические настроения среди населения и дестабилизировать ситуацию в регионе.

Во время обыска в доме львовянки правоохранители обнаружили компьютер, с которого распространялись фейки. На нем также содержались сообщения с призывами к свержению конституционного строя в нашем государстве и пропаганда идеи создания так называемой “Новороссии”.

Правоохранителями проверяется информация о возможной координации действий интернет-пропагандистки спецслужбами РФ и террористических организаций “Л / ДНР”.

Сейчас продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.