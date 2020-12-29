Специалисты Клинической больницы скорой медицинской помощи Львова впервые пересадили печень. От этого же донора пересадили еще сердце и две почки.

Об этом сообщил директор больницы Олег Самчук на своей Facebook-странице.

“В воскресенье в нашей больнице пересажено четыре органы: сердце, две почки и печень. Трансплантация печени состоялась впервые в Западной Украине. Наше медучреждение стало вторым местом в стране, где отныне делают такие операции”, – написал Самчук.

Донором стала 47-летняя женщина. Она скоропостижно скончалась от кровоизлияния в мозг. Сын, брат и мать умершей дали согласие на трансплантацию его органов.

Печень пересадили 39-летней женщине из Житомира, которая имела цирроз. Орган уже был критически поражен. Единственным вариантом для пациентки была трансплантация.

“Чтобы ее выполнить, на наше приглашение из Киева приехала команда Национального института хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова во главе с Александром Гриненко. Операцию делали совместно с нашими специалистами. Она длилась одинадцать часов”, – написал директор больницы.

Сердце пересадили 45-летнему одесситу, который накануне пережил инфаркт. Его сердце уже не могло полноценно функционировать. Операцию львовские специалисты провели совместно с командой Института сердца МОЗ Украины во главе с Борисом Тодуровым и Гавриилом Ковтуном.

35-летняя женщина и 47-летний мужчина получили по почке. Операции провели совместно с врачами Национального института хирургии и трансплантологии им. А.А. Шалимова.