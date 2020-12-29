Об этом сообщил директор больницы Олег Самчук на своей Facebook-странице.
“В воскресенье в нашей больнице пересажено четыре органы: сердце, две почки и печень. Трансплантация печени состоялась впервые в Западной Украине. Наше медучреждение стало вторым местом в стране, где отныне делают такие операции”, – написал Самчук.
Донором стала 47-летняя женщина. Она скоропостижно скончалась от кровоизлияния в мозг. Сын, брат и мать умершей дали согласие на трансплантацию его органов.
Печень пересадили 39-летней женщине из Житомира, которая имела цирроз. Орган уже был критически поражен. Единственным вариантом для пациентки была трансплантация.
“Чтобы ее выполнить, на наше приглашение из Киева приехала команда Национального института хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова во главе с Александром Гриненко. Операцию делали совместно с нашими специалистами. Она длилась одинадцать часов”, – написал директор больницы.
Сердце пересадили 45-летнему одесситу, который накануне пережил инфаркт. Его сердце уже не могло полноценно функционировать. Операцию львовские специалисты провели совместно с командой Института сердца МОЗ Украины во главе с Борисом Тодуровым и Гавриилом Ковтуном.
35-летняя женщина и 47-летний мужчина получили по почке. Операции провели совместно с врачами Национального института хирургии и трансплантологии им. А.А. Шалимова.
- 7 августа в Украине впервые провели операцию по трансплантации поджелудочной железы. Тогда Максим Степанов заявил, что трансплантация для Минздрава является одним из главных приоритетов.
- 18 августа пациент, которому пересадили донорские поджелудочную железу и почку во Львове, умер. Врачи отмечают, что длительное время состояние пациента было стабильным, почка начинала работать, поджелудочная железа тоже. Но потом показатели стремительно ухудшились, сосуды затромбировались и ни операция, ни дальнейшая реанимация уже не имели эффекта.