Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.
В частности, с 19 марта будут введены следующие ограничения:
- младшая школа уйдет на каникулы. Старшие классы продолжают дистанционное обучение;
- прекратят работу все учреждения культуры: театры, кинотеатры, музеи, концертные площадки;
- заведения общественного питания будут работать “на вынос” и доставку;
- в торговых центрах будут работать продуктовые магазины, аптеки и зоомагазины;
- хозяйственные магазины будут работать на выдачу по предварительному заказу;
- все массовые мероприятия перенесут;
- салоны красоты и спортивные залы будут работать по индивидуальной предварительной записи.
Садовый также объяснил, почему власть Львова решила не ждать решения Кабинета Министров и принимать такие решения самостоятельно.
“Динамика госпитализации тяжелых больных не уменьшается. Должны сделать все необходимое для того, чтобы не допустить коллапса медицинской системы города. Это время, за которое сможем обустроить дополнительные места в больницах и поликлиниках. Также это единственная возможность оборвать цепочку заболевания. Поэтому просим всех по возможности оставаться дома, носить маски, соблюдать дистанцию”, – отметил он.