С пятницы, 19 марта, на территории львовской общины решили ввести усиленный карантин, который будет действовать до 28 марта.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

В частности, с 19 марта будут введены следующие ограничения:

младшая школа уйдет на каникулы. Старшие классы продолжают дистанционное обучение;

прекратят работу все учреждения культуры: театры, кинотеатры, музеи, концертные площадки;

заведения общественного питания будут работать “на вынос” и доставку;

в торговых центрах будут работать продуктовые магазины, аптеки и зоомагазины;

хозяйственные магазины будут работать на выдачу по предварительному заказу;

все массовые мероприятия перенесут;

салоны красоты и спортивные залы будут работать по индивидуальной предварительной записи.

Садовый также объяснил, почему власть Львова решила не ждать решения Кабинета Министров и принимать такие решения самостоятельно.